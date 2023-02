Spaccio di cocaina fra Lampedusa, Favara e Catania: scatta il blitz "Levante", 11 fermi

Che il giro fosse grande, anzi di più, si era già capito all'inizio dello scorso luglio quando, a Lampedusa, venne effettuato il più grosso sequestro di droga - cocaina nello specifico - mai realizzato. Furono circa 25 i chili di polvere bianca, per la maggior parte ancora confezionata in panetti, che vennero sequestrati dai carabinieri del maggiore Marco La Rovere. Uno il lampedusano: Umberto Blandina di 60 anni, che spacciava mentre era ai domiciliari, allora arrestato.

I militari dell'Arma, quelli del nucleo Investigativo e quelli della sezione Operativa della compagnia di Agrigento, continuando ad indagare, hanno messo a segno - l'inchiesta è stata denominata "Levante" - un altro duro colpo al traffico di stupefacenti: 11 le persone fermate, fra cui anche due catanesi, un favarese e un lampedusano residente a Milazzo.

Oltre 80 i carabinieri di Agrigento, supportati dai colleghi di Catania e Messina, che, all'alba hanno eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Agrigento, che è retta da Salvatore Vella.

Contestualmente, i militari dell'Arma coordinati dal maggiore Luigi Balestra, sono state eseguite numerose perquisizioni.

"Lampedusa si conferma come una delle maggiori piazze di spaccio di cocaina dell'intera Sicilia. Una realtà in cui la sostanza viene venduta mediamente a prezzi più alti rispetto alle altre piazze siciliane. E questo per via della grande domanda di stupefacenti in un territorio così piccolo, soprattutto nel periodo estivo quando l'isola viene invasa da migliaia di turisti" - aveva detto, subito dopo l'arresto dello scorso luglio, il procuratore capo reggente di Agrigento Salvatore Vella. Il capo dei pm, all'epoca, aveva definito "ottimo il lavoro e il controllo del territorio svolto dai militari dell'Arma di Lampedusa e della compagnia di Agrigento".