Migranti: nessun cadavere di bimbo a Lampedusa

Sul molo Favarolo di Lampedusa non c'è nessun cadavere, meno che mai di un bambino di due anni. Né ci sono salme in corso di trasferimento, a bordo di motovedette, dalle acque antistanti all'isola. Motivo per il quale non sono state richieste, né naturalmente trasportate, bare sul molo. Da ore, rimbalza una notizia falsa che è stata ripresa anche - durante la conferenza stampa, tenuta nella sala dall'aeroporto - dal presidente della commissione Libe del Parlamento europeo Juan Fernando López Aguilar. La ricerca, fatta dalla Guardia costiera, nel punto di rintraccio dei 44 sopravvissuti, dopo il naufragio del barchino di 6 metri in area Sar, ha dato esito negativo - hanno reso noto dalla Questura di Agrigento - .

"I mediatori stanno sentendo, con la Squadra Mobile presente all'hotspot di Lampedusa, i naufraghi, ma al momento non si comprende come si sia diffusa questa voce - ha spiegato il questore Emanuele Ricifari - . Gli unici che hanno parlato di dispersi e del cadavere di un bambino di 2 anni riferiscono de relato e pare che non sappiano dire né quando, né come, né dove sarebbero scomparsi". I sopravvissuti hanno parlato, con i mediatori e i poliziotti della Squadra Mobile, di alcuni dispersi, forse 3. Nulla di più".