Lampedusa, sale la tensione sull’emergenza sbarchi: convocata assemblea contro militarizzazione

Contrastare la militarizzazione dell'isola di Lampedusa che viene usata come piattaforma di gestione delle migrazioni. E' per discutere di questo, mentre l'aria si fa sempre più pesante, che il movimento politico-culturale "Pelagie Mediterranee" ha chiesto di poter utilizzare, lunedì dalle ore 20 alle 24, piazza Della Libertà per un'assemblea pubblica.

Della manifestazione è stata già preavvisata la Questura di Agrigento ed è stata formalizzata un'istanza al Comune di Lampedusa e Linosa per l'utilizzo del suolo comunale.

“Per esprimere il nostro dissenso e creare una linea unica e condivisa contro le politiche e gli interessi economici e militari che da circa 30 anni hanno violentato Lampedusa e la sua comunità. Per un momento di confronto e autocritica sulle nostre responsabilità e per affermare che vogliamo esclusivamente i nostri diritti e non abbiamo intenzione di barattare la nostra terra”. E' questo il contenuto dei volantini che i rappresentanti di "Pelagie Mediterranee" hanno iniziato ad affiggere lungo le principali vie dell’isola, in via Roma soprattutto.

L'assemblea pubblica servirà, come viene spiegato nei volantini, anche "per affermare che non abbiamo nulla contro i migranti e che le soluzioni a livello internazionale per risolvere il problema ci sono, ma non sono mai state attuate, anzi si continua a depredare l'Africa, destabilizzando interi territori, creando clandestinità e sfruttando i lavoratori extracomunitari". Il movimento politico e culturale si è detto "disposto a tutto per salvare l'isola. Senza paura. Non vogliamo - chiudono il volantino - che Lampedusa sia strumento di guerra, ma un'isola di dialogo e di bellezza".

Prefettura e Questura hanno disposto, per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, un presidio di forze dell'ordine.