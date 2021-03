Il mare si calma e compaiono 2 barchini all'orizzonte: sbarcati 34 tunisini

Due barchini – con a bordo complessivamente 34 migranti, verosimilmente tunisini, - sono riusciti ad arrivare fino a Lampedusa. A soccorrere i natanti sono state le motovedette Roan della Guardia di finanza.

Il primo barchino – con a bordo 14 uomini – è stato trainato, dopo che era stato intercettato al largo, fino a molo Favarolo. Stessa sorte anche per il secondo, con a bordo altri 20 uomini. I due gruppi, dopo un primissimo triage sanitario effettuato direttamente in banchina, sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola dove, fino ad ieri sera, c’erano complessivamente 51 persone. I nuovi arrivati sono stati, naturalmente, sottoposti a tampone anti-Covid e il risultato arriverà nella giornata di oggi. Non è escluso che nelle prossime ore vengano pianificati dei trasferimenti.