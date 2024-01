L'inchiesta sulla cocaina ripescata in mare, la Cassazione dà ragione ai pm: scattano altri 3 arresti

Altre quattro misure cautelari nell'ambito dell'operazione antidroga "Zefiro" che lo scorso 19 luglio ha fatto scattare undici fermi nei confronti di altrettanti indagati accusati di avere messo in piedi un vasto giro di droga nell'Agrigentino partendo da Lampedusa.

Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa contro la decisione del tribunale del riesame che, a sua volta, aveva sconfessato il gip di Agrigento che aveva detto no alla richiesta della procura.

Un indagato è finito in carcere. Si tratta di Antonino Di Maggio, 59 anni, di Lampedusa. Arresti domiciliari per Vincenzo Barbera, 30 anni, di Mazara del Vallo, residente a Lampedusa e Giovanni Blandina, 90 anni, anch'egli di Lampedusa. Obbligo di dimora, infine, per Vincenzo Alessio Lo Verde, 34 anni di Erice, residente a Lampedusa.

I difensori (gli avvocati Vincenzo Caponnetto, Fabio Quattrocchi e Salvatore Tirinnocchi) avevano chiesto ai giudici di ribaltare la decisione del tribunale del riesame e, invece, è arrivata la conferma del provvedimento cautelare che è stato, quindi, eseguito.

L'inchiesta scaturisce dall'arresto, scattato l'11 luglio del 2022, di Ignazio Umberto Blandina, 60 anni, figlio di Giovanni: i carabinieri gli hanno trovato in casa 24 chili di cocaina oltre a bilancini e denaro contante. Si era trattato del più grosso sequestro di droga mai eseguito nell'isola.

Il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il pubblico ministero Giulia Sbocchia, da allora, hanno indagato sulla rete che potesse stare dietro Blandina che ha pure collaborato con gli inquirenti ottenendo una riduzione della pena di 4 anni e 4 mesi che gli è stata inflitta in primo grado con il rito abbreviato.

Una delle ipotesi degli inquirenti è che almeno due grossi carichi di cocaina siano stati trovati casualmente da alcuni pescherecci dopo essere stati lasciati in mare da grossi narcotrafficanti internazionali. Da lì sarebbe stata messa in piedi una rete di spaccio.

Dall'arresto di Ignazio Umberto Blandina, fra il febbraio e il luglio dell'anno scorso, sono scattati 22 fermi con le operazioni "Levante" e "Zefiro". Il gip, però, aveva rigettato le richieste dei pm di disporre una misura cautelare per altri indagati che, solo nelle scorse ore, si sono visti notificare il provvedimento.