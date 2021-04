Preso con cocaina, marijuana, canapa e coltelli in casa: assolto 58enne

Assoluzione, con formule differenti, per l'operaio Giacomo Greco, 58 anni, di Lampedusa, arrestato il 15 aprile del 2016 con le accuse di detenzione e produzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegali di armi bianche.

La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Antonio Genna, al termine del dibattimento. Greco, che è stato difeso dall'avvocato Calogero Meli, era stato fermato e sottoposto a perquisizione personale con esito negativo, all’interno dell'aeroporto, dopo essere sceso dall’areo di linea proveniente da Palermo.

La perquisizione, decisa sulla base di una precedente attività investigativa che aveva indirizzato i carabinieri, è stata poi estesa alla sua abitazione, dove sono state trovate 22 piantine di marijuana con annesso idoneo sistema di irrigazione. In un'altra abitazione, ritenuta nella sua disponibilità, sono stati trovati 10 grammi di cocaina, suddivisi in 8 dosi preconfezionate con carta stagnola, un bilancino di precisione, 11 grammi di marijuana e 7 coltelli di genere vietato. L'uomo era finito agli arresti domiciliari in attesa della convalida.

Il pubblico ministero, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto la condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Il giudice ha, invece, deciso per l'assoluzione.