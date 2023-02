Donna ritrovata in mezzo al mare con salvagente, soccorsa da pescatori tunisini: è in stato di incoscienza

Una donna è stata ritrovata in mezzo al mare, con un salvagente, da un peschereccio tunisino che l'ha recuperata e, lanciando l'Sos, l'ha consegnata alla Capitaneria di porto. La giovane immigrata è stata già portata al Poliambulatorio di Lampedusa dove si trova, al momento, in stato di incoscienza. E' probabile che possa venire trasferita, con elisoccorso, in strutture sanitarie meglio attrezzate: ad Agrigento o a Palermo.

Non è chiaro, ma sembrerebbe probabile, se si tratta di una passeggera dell'ottavo barcone, con 39 persone, soccorso dalla motovedetta Cp319 al largo di Lampedusa. Su un barchino di 7 metri, salpato da Sfax alle 19,30 di ieri, viaggiavano in 39, fra cui donne e un minore, originari di Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Tunisia, Bangladesh e Pakistan.