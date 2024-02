"Non diffamò l'ex sindaco Martello": archiviata inchiesta per assessore

Il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico del vicesindaco di Lampedusa, Attilio Lucia, accusato di diffamazione aggravata.

La vicenda scaturisce dalla denuncia presentata dall'ex sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, che lo accusava di avere offeso la sua reputazione attraverso un post su Facebook, nel 2021, in cui veniva pubblicato un articolo di un quotidiano ritenuto diffamatorio ed esprimeva giudizi critici legati all'amministrazione.

Il giudice, accogliendo la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e del difensore dell’indagato, l'avvocato Maria Caponnetto, ha disposto l’archiviazione del procedimento a seguito dell’opposizione dello stesso Martello.

Il giudice, in particolare, ha ritenuto che la condotta del vicesindaco fosse qualificabile come "mera espressione di libera manifestazione del pensiero nonché come esercizio del diritto di critica sull’operato del sindaco Martello e sulle carenze amministrative riscontrate dalla comunità di Lampedusa durante il suo mandato".