Relitti dei migranti danneggiano il mare di Lampedusa, l'allarme di Martello: "Bisogna intervenire"

"Le barche con cui arrivano i migranti hanno provocato gravi danni nel porto di Lampedusa. Quando il molo Favarolo non viene bonificato da parte dei responsabili dell'ufficio delle dogane basta una mareggiata e il vento libeccio per togliere gli ormeggi e disseminare le imbarcazioni all'interno del porto".

Lo dice il consigliere comunale d'opposizione e presidente del consorzio pescatori di Lampedusa, Totò Martello, commentando quanto avvenuto la scorsa notte nel porto dell'isola.

"Un centinaio di imbarcazioni - dice - si sono disperse nelle cale e nel porto commerciale. I pescatori con le barche piccole hanno raccolto i natanti per cercare di ormeggiarli perchè potevano arrecare danni gravissimi alle imbarcazioni. Sono barche sequestrate, servite per portare i migranti, raccolte dalle varie motovedette e trainate a

Lampedusa. Si deve intervenire immediatamente - aggiunge Martello - per rimuovere le barche affondate e le barche che non sono ormeggiate. Per oggi e domani è previsto ancora maltempo".