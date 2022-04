"Ha fatto realizzare due costruzioni da 29 e 38 metri quadrati senza licenza", denunciato

Ha realizzato, o fatto realizzare, senza nessuna autorizzazione, due immobili in muratura di 29 e 38 metri quadrati, di cui uno completo di impianto idrico, corrente elettrica e allaccio alla fognatura. E’ per abusivismo edilizio – e si tratta dell’ennesimo caso scoperto, dai carabinieri, sulla più grande delle isole Pelagie – che un impiegato quarantaseienne è stato denunciato, dai militari dell’Arma appunto, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

I carabinieri della stazione di Lampedusa, da tempo ormai, risultano essere impegnati nella “guerra” contro il dilagare di abusi edili. Ed è in questo contesto, effettuando una raffica di controlli e accertamenti in tutta l’isola, che sono state scoperte le due nuove costruzioni realizzate senza alcuna autorizzazione. Gli stabili di 29 e 38 metri quadrati – e la base di cemento di 56 metri quadrati - sono stati, naturalmente, posti sotto sequestro e a carico dell’impiegato lampedusano è stata formalizzata una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà rispondere, adesso, di abusivismo edilizio.