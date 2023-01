Stop alle auto nel periodo di maggiore afflusso turistico? Lampedusa presenta istanza al ministero

L'idea - per salvaguare l'isola - è quella di limitare l'afflusso e la circolazione dei veicoli (non appartenenti ai residenti) su Lampedusa e Linosa, nel periodo di più intenso movimento turistico. E l'istanza, per la stagione 2023, è stata già inviata al ministero della Mobilità sostenibile.

L'amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa, in queste prime settimane dell'anno, non si è fermata un attimo, varando provvedimenti diversi ed importanti. Oltre all'istanza inoltrata al ministero della Mobilità sostenibile, è stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione delle scuole a Lampedusa per un importo di oltre 6 milioni di euro. "Progetto che consentirà l’avvio dei lavori nelle prossime settimane - ha spiegato il sindaco Filippo Mannino - . Approvata anche la perizia di variante del centro polivalente e del campo da gioco che permetterà l’avvio dei lavori ed approvata la convenzione per l’attuazione dei progetti di transizione energetica 'isole verdi' nell’ambito del Pnrr. Approvate le misure organizzative finalizzate all'ottimizzazione della gestione delle fatture elettroniche e all’implementazione della digitalizzazione del ciclo passivo per assicurare il rispetto dei termini europei di pagamento e approvato lo schema di rendiconto 2021 che la precedente amministrazione avrebbe dovuto approvare ad aprile 2022. Stiamo recuperando ritardi, per far camminare più veloce il Comune" - ha concluso Mannino che ha, ufficialmente, ringraziato il segretario comunale Vito Antonio Bonanno e tutti i dipendenti che stanno lavorando per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’amministrazione.