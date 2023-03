Trasporti, Fincantieri costruirà a Palermo una nuova nave per i collegamenti con le isole minori

Fincantieri si aggiudica la costruzione di un nuovo traghetto fra la Sicilia e le isole minori di Lampedusa e Pantelleria. Questo l'esito della gara bandita dalla Regione, per un importo a base d’asta di 114,6 milioni di euro. La nave (ro-pax classe A) sarà costruita dai cantieri navali di Palermo.

"Una commessa importante per la città e di impulso all’economia di tutta l'Isola - sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani - grazie all’operato della Regione, la prima in Italia a mettere in campo i fondi che il ministero dei Trasporti ha destinato ai collegamenti via mare. Offrire mezzi di trasporto moderni e con standard di qualità europei è vitale per la crescita delle attività produttive, per i servizi ai residenti e per l’offerta turistica".

La nuova unità navale sarà dotata di tecnologie idonee a garantire la navigazione nel Canale di Sicilia in qualsiasi condizione meteorologica e avrà una capacità doppia rispetto a quelle attualmente in servizio, così da assorbire il previsto incremento di traffico nei prossimi anni. "Dopo anni d'attesa e disagi - afferma l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò - questa è una pietra miliare per il rinnovo del parco navi della Regione. L’assessorato ha seguito da vicino e con grande attenzione tutta la procedura di gara, avviata da chi mi ha preceduto e strutturata anche in funzione della tutela ambientale. Per il futuro traghetto, adibito al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti e cisterne, è infatti prevista una propulsione non esclusivamente diesel, ma anche elettrica e a gas".

Non è ancora chiaro però con quali modalità - tramite selezione o affidamento diretto - verrà assegnato (o noleggiato) il traghetto che uscirà dai Cantieri navali di Palermo. Un particolare non secondario per l'armatore che dovrà effettuare i collegamenti marittimi con le isole minori. La Regione valuterà se esercitare anche l’opzione, prevista dal bando, per l’acquisto di una seconda nave.