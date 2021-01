E' spuntato come un fungo, sequestrato fabbricato abusivo: denunciata anziana

Non un balcone o una terrazza e nemmeno una recinzione. I carabinieri della stazione di Lampedusa, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, hanno scoperto – in contrada Terranova – un fabbricato di 110 metri quadrati. Una costruzione – con piattaforma in cemento, laterizi e una coperta di legno – completamente abusiva. La proprietaria, una sessantottenne lampedusana, è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’ipotesi di reato contestata è, naturalmente, abusivismo edilizio. A quanto pare, la costruzione, che è stata posta sotto sequestro, sarebbe saltata fuori, praticamente come un fungo, nel giro di pochi giorni.

Il monitoraggio e il sistematico pattugliamento dei carabinieri – che tengono d’occhio tanto il centro quanto le periferie – ha però permesso di scoprire l’abuso in una terra, quella di Lampedusa, che anche da questo punto di vista è decisamente complicata. La denuncia della sessantottenne va ad aggiungersi al doppio deferimento, sempre ad opera dei carabinieri, di una coppia di Montallegro che ha fatto realizzare una tettoia di 140 metri quadrati. Dalla compagnia dell’Arma di Agrigento, l’input è stato, del resto, chiaro: occorre ripristinare, anche su questo fronte, la legalità.