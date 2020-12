"Stava realizzando una sopraelevazione abusiva", denunciato pescatore

Abusivismo edilizio. E’ per questa ipotesi di reato che i carabinieri della stazione di Lampedusa hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un pescatore quarantenne. L’uomo – proprietario di uno stabile nel centro dell’isola – è stato ritenuto responsabile della sopraelevazione che si stava realizzando sul suo secondo piano. Una sopraelevazione con blocchi cementizi e manufatti in legno. I carabinieri della stazione di Lampedusa, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, hanno accertato – durante un mirato controllo – che proprio quei lavori di costruzione non avevano nessuna autorizzazione.

Trattandosi dunque di un caso di abusivismo edilizio, il pescatore lampedusano è finito nei guai: a suo carico è stata formalizzata una denuncia. I controlli, ad opera dei militari dell’Arma, per frenare quello che, a Lampedusa, c’è sempre stato – l’abusivismo edile – andranno avanti in maniera sistematica, con meticolosità e, naturalmente, in gran silenzio. A Lampedusa, qualche anno addietro, dopo sentenze passate in giudicato per abusivismo edilizio, s’è proceduto anche – su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento – a delle demolizioni.