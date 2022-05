"Ha fatto realizzare una struttura di 250 metri quadrati", denunciata per abusivismo una casalinga

Ha fatto realizzare – stando all’accusa formalizzata a suo carico dai carabinieri – una struttura rettangolare in blocchetti cementizi, su una gettata di cemento, di 250 metri quadrati. Un’opera fatta però senza alcuna concessione. Un immobile che verosimilmente sarebbe stato adibito a struttura ricettiva per i tanti turisti che dalla primavera in poi affollano Lampedusa.

A scoprire quello che è l’ennesimo caso di abusivismo edilizio sono stati, però, i militari dell’Arma della stazione isolana che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento. Una cinquantaquattrenne casalinga, residente a Lampedusa, è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. L’intero immobile è stato, naturalmente, posto sotto sequestro. I carabinieri di Lampedusa, da tempo ormai, su input della compagnia dell’Arma appunto, risultano essere impegnati nella “guerra” contro il dilagare di abusi edili. Le denunce per abusivismo edilizio, negli ultimi mesi, si sono moltiplicate all’inverosimile. Appena qualche settimana addietro, è stata deferita una quarantaseienne che aveva fatto realizzare due cisterne e una piattaforma di 90 metri quadrati per realizzare, in seconda battuta, una piscina. Accertamenti e controlli proseguiranno, in maniera sistematica, anche nelle prossime settimane.