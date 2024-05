Passo decisivo per la nascita del commissariato di Lampedusa: martedì la consegna dei locali

Verranno formalmente consegnati martedì, e in maniera gratuita, i locali che, all'interno dell'aeroporto di Lampedusa, ospiteranno il commissariato di polizia. Del nascente presidio per l'ordine e la sicurezza pubblica si parla ormai da mesi. Dopo numerosi intoppi, anche amministrativi, il momento per il passo decisivo è arrivato: martedì appunto la consegna dei locali. Uffici che non a caso è stato deciso vengano sistemati all'interno dell'aeroporto. Si realizzerà infatti la doppia funzione: polizia aerea/di frontiera e commissariato di pubblica sicurezza per l'isola.

Gli apparati erano già arrivati nei mesi passati, così come è stata già individuata una dotazione che sarà di 45 uomini della polizia di Stato. Il dirigente prescelto è il vice questore Roberto Cilona.

L'istituzione del commissariato di polizia a Lampedusa non è stata decisa dal questore di Agrigento - era stato spiegato da Emanuele Ricifari, al momento dell'annuncio - . Questore che è stato chiamato semplicemente a realizzarlo. La nascita del commissariato è stata decisa dalla politica, dal Governo e in particolare è stato fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dal capo della polizia.

Fino a ora la polizia è sempre stata presente a Lampedusa, all'interno dell'hotspot, per occuparsi di identificazione, attività investigative e di polizia giudiziaria e trasferimenti di migranti, gestendo, come è avvenuto la scorsa estate, numeri straordinari, seppur prevedibili. Presto, coordinato dal vice questore Roberto Cilona, sarà operativo però anche un vero e proprio presidio di legalità: una "casa" delle attività di prevenzione e repressione.