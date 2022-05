Trovato con hashish, cocaina e due pistole: una con la matricola abrasa, arrestato disoccupato

Hashish, cocaina, ma anche due pistole – una delle quali con matricola abrasa – e munizioni. E’ per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per detenzione abusiva di armi e munizioni che i carabinieri della stazione di Lampedusa hanno arrestato il disoccupato G. P. di 40 anni. L’uomo, su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

L’arresto è avvenuto dopo una perquisizione personale e domiciliare. Ed è proprio durante queste verifiche che i militari dell’Arma della stazione di Lampedusa hanno trovato il disoccupato in possesso di 83 grammi di hashish e 60 grammi di cocaina, ma anche di una pistola calibro 7,65 con due caricatori e 7 munizioni e un’altra pistola, del medesimo calibro, con la matricola abrasa, con un caricatore e 5 munizioni. Tutto – sia lo stupefacente che armi e munizioni – è stato posto sotto sequestro. La pistola con la matricola abrasa, come procedura investigativa esige, verrà trasmessa al Ris di Messina che dovrà esaminarla per stabilire se sia o meno rimasta “coinvolta” in qualche fatto di microcriminalità, provando anche – laddove possibile – a tracciarne la provenienza.