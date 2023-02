Trovato in possesso di cocaina, hashish, marijuana e 4.300 euro: arrestato 55enne

E' stato trovato in possesso di 56 grammi di hashish, 52 di cocaina e 53 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi, nonché di 4.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. E' per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che i carabinieri di Lampedusa hanno arrestato, il cinquantacinquenne lampedusano P. A., già noto alle forze dell'ordine.

La "roba" è stata ritrovata dopo perquisizioni sul veicolo e nell'abitazione dell'uomo. Su disposizione della Procura, l'indagato è stato posto, in attesa dell'udienza di convalida, ai domiciliari. Il gip ha convalidato stamani l'arresto, disponendo i domiciliari.

Appena pochi giorni addietro, i carabinieri hanno eseguito 11 fermi di indiziato di delitto portando alla luce un vasto giro di cocaina fra Lampedusa e Catania, passando per Favara.

I militari dell'Arma di Lampedusa, quotidianamente e instancabilmente, portano avanti un'autentica "guerra" contro lo spaccio di stupefacenti.