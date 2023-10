"Rubavano l'acqua al cimitero di Lampedusa e tenevano alimenti in cattivo stato": condannati titolari di un chiosco

Condannati con l'accusa di avere rubato l'acqua al cimitero di Lampedusa e conservato alimenti in cattivo stato di conservazione. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha inflitto un anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione a Cosimo Vito Costanza, 58 anni; 4 mesi alla moglie Nagel Haggui, 41 anni, tunisina.

I due imputati, secondo quanto ha accertato il processo, avrebbero gestito un chiosco abusivo a Cala Pisana. Dopo una denuncia fatta da un cittadino, nell'agosto del 2021, i vigili urbani avevano accertato che l'attività era del tutto priva di autorizzazione, scaricava i reflui dei bagni direttamente in mare, rubava l'acqua del cimitero di Lampedusa e aveva alimenti (pesci e molluschi oltre che salse e preparati per i primi piatti) in cattivo stato di conservazione.

I due coniugi sono stati condannati entrambi per gli alimenti, soltanto il marito è stato condannato per il furto dell'acqua come era stato chiesto dal procuratore aggiunto Salvatore Vella.