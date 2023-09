Carne scaduta e pesce non tracciabile, "stangata" per due ristoranti

Centodieci chili di prodotti ittici non tracciabili e 30 chili di carne non conservati in maniera idonea o scaduti. Sono stati i carabinieri del Nas ad effettuare - in due diversi ristoranti di Lampedusa - i sequestri. E ai titolari delle attività sono state elevate sanzioni di 2mila e 1.500 euro rispettivamente.

I carabinieri del Nas continuano i controlli di "Estate tranquilla". E negli ultimi giorni sono stati sulla più grande delle isole Pelagie, setacciando ristoranti, pub, bar e rosticcerie. Sul lungomare, in un ristorante, sono stati trovati 30 chi di carne - dal valore di 900 euro - non custoditi con le dovute cautele o, addirittura, scaduta. In questo caso, la sanzione amministrativa è stata di 2mila euro.

In un altro ristorante sono stati invece sequestrati 110 chili di prodotti ittici non tracciabili e pertanto incapaci di garantire la sicurezza della filiera alimentare. La multa è stata di 1.500 euro.

Il Nas ha dato comunicazione all'autorità sanitaria e alla Prefettura.