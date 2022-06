In bici da Lampedusa a Capo Nord, la sfida per l'ambiente e il volontariato

E' iniziata la nuova avventura di Domenico Romano e Pietro Lo Bue che hanno raggiunto Lampedusa per proseguire il loro viaggio in bicicletta a tappe verso Capo Nord.

Oltre l'Italia attraverseranno Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Finlandia, Svezia e Norvegia, quasi 8.000 km da coprire in 35-40 giorni. "La percorrenza media - dicono - dovrebbe essere di circa 200 chilometri al giorno, l'arrivo è previsto il 17 di luglio. Un viaggio in bici che ci porterà dal sud al nord della nostra Europa e che, come al solito, porrà l'attenzione sia sul mondo del volontariato che sulla difesa dell'ambiente".