"Lampedus’Amore", arriva il camper per le mammografie, pap test o hpv test 

La prevenzione oncologica dell’Asp di Palermo farà tappa nelle Pelagie in occasione di "Lampedus’Amore". Giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 luglio i camper degli screening saranno in via Roma per esami e visite gratuite. Dalle ore 17 alle 24 tutti avranno la possibilità di aderire ai programmi di prevenzione effettuando la mammografia (per donne di età compresa tra 50 e 69 anni), il Pap test o HPV test (screening del cervicocarcinoma per donne di età compresa tra 25 e 64 anni) o ritirare il Sof test (per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto).

Un camper sarà dedicato alle vaccinazioni anticovid per la somministrazione di prima, seconda o dose booster (anche domiciliare per gli utenti intrasportabili). Gli operatori dell’Azienda sanitaria saranno anche impegnati anche nell’attività di informazione sulle misure di prevenzione da adottare per fronteggiare le alte temperature. L’Asp ha realizzato brochure e manifesti contenenti numeri di telefono da contattare, consigli facili da ricordare e di immediata applicabilità.

L’attività di prevenzione organizzata in occasione di Lampedus’Amore sarà preceduta, mercoledì 5 luglio dalla “Giornata della Salute” a Linosa. A distanza di un mese e mezzo dalla prima iniziativa, gli specialisti torneranno nella più piccola delle Pelagie per un vero e proprio screening riservato all’intera popolazione, ed in particolare: 1) Screening cardiologico; 2) Screening urologico; 3) Screening cervicocarcinoma; 4) Screening delle malattie respiratorie; 5) Screening delle malattie metaboliche; 6) Vaccinazioni tradizionali pediatriche e per gli adolescenti; 7) Vaccinazioni anticovid; 8) Informazione emergenza caldo.

Tutte le attività nelle Pelagie sono realizzate in stretta collaborazione e sinergia con la locale amministrazione comunale. L’Asp di Palermo è impegnata dallo scorso mese di settembre a “portare” la prevenzione in tutti i Comuni del territorio. Finora sono 12.628 gli esami effettuati consentendo di diagnosticare, tra l’altro, 21 tumori alla mammella e 3 tumori al colon retto.