Malore dopo immersione, camera iperbarica salva sub 46enne

Un "trattamento iperbarico ricompressivo" effettuato nella camera iperbarica di Lampedusa ha salvato la vita ad un sub di Verona di 46 anni. Il paziente aveva accusato un malore dopo un'immersione. Trasportato in camera iperbarica, il sub è stato tempestivamente sottoposto a un lungo trattamento d'urgenza, assistito dagli operatori dell'azienda sanitaria di Palermo: i medici Calogero Agró e Stefano Bellanca, dall'infermiere Michele Pepe e dal tecnico

iperbarico Fabio De Cenzo. Al termine della terapia iperbarica, la sintomatologia è completamente regredita per cui il paziente è stato dimesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La presenza dei presidi garantisce il soccorso tempestivo in caso di incidente subacqueo, come nel caso di malattia da decompressione, una patologia "tempo dipendente" in cui la possibilità di guarigione è direttamente legata alla velocità di intervento. Inoltre la presenza nelle isole minori dei medici anestesisti rianimatori del servizio di Terapia iperbarica garantisce una maggiore sicurezza in territori ad alto impatto turistico.