Sta male a Cala Pulcino, scattano i soccorsi: recuperata via mare anziana

Era stata colta da un malore mentre si trovava a Cala Pulcino, a Lampedusa, in una zona difficilmente raggiungibile via terra. Per aiutare una turista 72enne i vigili del fuoco sono intervenuti via mare con un gommone.

La donna è stata quindi recuperata e traportata a terra con un mezzo e immediatamente visitata già a bordo di questo da un medico. E' stata quindi poi consegnata alle cure dei sanitari e di un'ambulanza giunta al porto.