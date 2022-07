Da location di foto ad area da cui scappare: sversamento fognario a Cala Palme, acqua torbida e un odore nauseabondo

Acque per niente limpide, non come da tradizione. E un nauseabondo odore. E' da giorni che va avanti - senza che nessuno protesti platealmente - lo sversamento fognario a Cala Palme, a Lampedusa, meta - soprattutto in questo periodo dell'anno - di turisti e villeggianti. Ed è proprio ad un villeggiante che non è passato inosservato quanto sta accadendo e quanto sta deturpando la suggestiva location. Un'area dove non soltanto è possibile pranzare o cenare, ma anche sorseggiare drink e dove i turisti, a frotte, fanno fotografie e video.

Il colore dell'acqua è cambiato, è torbido. Lo sversamento è ben visibile, anche ad occhi disattenti. E poi, con quasi 40 gradi, c'è una puzza esagerata che non può, naturalmente, passare inosservata.