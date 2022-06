Brucia furgone usato per trasferire i turisti: è mistero sulle cause, indagini

Era stato lasciato sulla strada d’ingresso per l’aeroporto. Verosimilmente già ieri mattina sarebbe dovuto servire per prendere, e portare a destinazione, passeggeri e turisti in arrivo. All’alba, però, un incendio – la cui natura non è chiara – ha devastato gli interni e la parte del motore. A bruciare è stato un Ford Ducato di proprietà di un noleggiatore di Lampedusa. Poco prima delle 5, nell’esatto momento in cui qualcuno si è accorto del fuoco e del fumo, è stato lanciato l’allarme e subito si sono portati i vigili del fuoco del vicinissimo distaccamento. I pompieri, idranti alla mano, hanno circoscritto le fiamme che, di fatto, non si sono estese all’esterno del furgone. L’intervento è durato circa tre quarti d’ora.

Le cause della scintilla iniziale non sono risultate essere per niente chiare. Ieri mattina si parlava, infatti, di “cause ancora in corso d’accertamento”. Dell’attività investigativa dovranno naturalmente occuparsi i carabinieri della stazione della più grande delle isole Pelagie. Nulla, di fatto, ieri, poteva escludersi: né il rogo accidentale, dovuto magari ad un malfunzionamento, né quello doloso, ossia appiccato da qualcuno. Servirà, appare inevitabile, del tempo per mettere dei punti fermi e stabilire cosa effettivamente ha innescato la scintilla. Il danno, che il noleggiatore ha subito, ieri, non risultava essere quantificato nell’esatto ammontare.