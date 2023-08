Brucia l'auto di un macellaio la notte di San Bartolo, aperta un'inchiesta

Brucia Fiat Cinquecento, di proprietà di macellaio, posteggiata in contrada Terranova a Lampedusa. E' accaduto nella notte fra giovedì e ieri. Ad accorrere, a mezzanotte circa, mentre erano ancora in corso le vampe di San Bartolo, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, ma anche i carabinieri. I pompieri, idranti alla mano, hanno circoscritto le fiamme. I militari dell'Arma si sono invece occupati di identificare il proprietario della vettura e di avviare le indagini per stabilire cosa abbia effettivamente innescato la scintilla iniziale.

Le cause, stando a quanto è emerso ieri, non sono chiare. Servirà del tempo, e servirà che l'attività investigativa progredisca, per provare a fare chiarezza sulla natura del rogo.