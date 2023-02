Trainavano una "carretta" con migranti a bordo, bloccata una "nave madre": 5 fermi

La sezione Operativa navale della Guardia di finanza ha bloccato un peschereccio tunisino, ritenuto "nave madre", che trainava verso le isole Pelagie, una imbarcazione di ferro senza motore. I 5 membri dell'equipaggio, con l'accusa di aver consentito l'ingresso irregolare in Italia di 11 migranti, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore capo reggente di Agrigento, Salvatore Vella. Il giudice per le indagini preliminari ha già convalidato i fermi ed ha disposto, per i 5 indagati, la custodia cautelare in carcere.

Il peschereccio tunisino, ritenuto "nave madre", è stato intercettato in acque italiane, lo scorso venerdì, dopo la segnalazione di un velivolo dell'agenzia europea Frontex. Notando il traino di un piccolo natante in ferro, sono state allertate le motovedette. Quando il peschereccio è stato bloccato, l'imbarcazione di ferro che trainava non era più vuota, ma occupata da 11 tunisini e algerini, tra cui donne e bambini. Verificata l'assenza di pescato e le ottime condizioni di salute dei migranti, poco compatibile con chi affronta i cosiddetti "viaggi della speranza" - è stato ricostruito dalla Guardia di finanza - i militari hanno preso il controllo del peschereccio, ritenendolo coinvolto nel traffico di migranti. L'imbarcazione è stata portata a Lampedusa e gli 11 extracomunitari sono stati messi in sicurezza sulle unità navali. Gli accertamenti delle Fiamme gialle, tutti coordinati dalla Procura di Agrigento, hanno fatto scattare il fermo di indiziato di delitto per i componenti dell'equipaggio che sono stati trasferiti, con la motovedetta V.7007, a Porto Empedocle e poi al carcere di Agrigento.