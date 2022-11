Le bare delle gemelline e di due donne lasciano Lampedusa: verranno seppellite a Raffadali e Joppolo

Le salme delle gemelline, di poco meno di un mese, e di due donne lasceranno domattina la camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana di Lampedusa e verranno imbarcate sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Sulla banchina del porto, subito dopo lo sbarco delle bare, verrà fatta una cerimonia funebre, alla presenza delle autorità, di rappresentanti della Curia e dell'imam.

Le quattro bare, ma non è detto che ne possa partire anche una quinta per la quale si è in attesa del necessario nulla osta, verranno tumulate 3 nel cimitero di Raffadali e una in quello di Joppolo Giancaxio. "Ringrazio i colleghi, compreso il sindaco di Palma di Montechiaro che la scorsa settimana ha dato sepoltura ad altri 5 feretri trasferiti da Lampedusa, per la grande disponibilità data" - ha detto il primo cittadino delle Pelagie, Filippo Mannino - .

All'obitorio di Lampedusa, trasferite le 4 salme, ne resteranno altrettante.