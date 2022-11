E' arrivato un nuovo nulla osta: salgono a 5 le bare di migranti che lasciano Lampedusa

E' arrivato un nuovo nulla osta. Salgono a 5 le bare di migranti che stanno per lasciare la camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana a Lampedusa e che verranno trasferite al porto per essere imbarcate sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Le salme sono quelle delle due gemelline di 20 giorni morte, durante la traversata, forse per ipotermia, di due donne e di un uomo i cui cadaveri erano stati recuperati la scorsa settimana davanti a Lampedusa.

All'arrivo sul molo di Porto Empedocle si terrà una cerimonia funebre, alla quale sarà presente anche l'imam. Tre delle bare verranno poi trasferite e tumulate a Raffadali, una a Favara e un'altra a Joppolo Giancaxio. Appena ieri il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, aveva ringraziato - e continua a farlo anche oggi - i suoi colleghi amministratori per l'ospitalità data, nei propri cimiteri, per la tumulazione delle bare.

All'obitorio di Lampedusa, un piccolo locale che era arrivato nei giorni scorsi ad ospitare 13 salme, resteranno 3 bare.