I naufragi in area Sar Maltese, 4 degli 8 cadaveri lasciano Lampedusa: verranno seppelliti a Montevago

Quattro delle otto bare che si trovano nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana a Lampedusa verranno imbarcate, in mattinata, sul traghetto di linea Galaxy che, in serata, raggiungerà Porto Empedocle. Si tratta dei cadaveri che venerdì scorso sono stati recuperati, dopo il doppio naufragio in area Sar Maltese, dalla Guardia costiera.

Otto, appunto, i cadaveri - fra cui due donne - che subito dopo le tragedie furono ripescati. Novantasette invece, complessivamente, i superstiti.

Le quattro bare, dopo lo sbarco a Porto Empedocle, verranno trasferite a Montevago. E' nel cimitero del piccolo Comune Agrigentino che verrà data loro degna sepoltura.

Sul traghetto verranno imbarcati, su disposizione della Prefettura di Agrigento, anche 166 dei 1.540 ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Ieri, a causa del mare mosso, le due motonavi erano rimaste all'ancora e quindi non era stato possibile effettuare trasferimenti dal centro di primissima accoglienza.