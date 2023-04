Barca da diporto scaraventata contro gli scogli, pescatori e vigili del fuoco scongiurano danni

I pompieri, senza non poche difficoltà, hanno agganciato il natante e sono riusciti a farlo trasferire fino al molo Madonnina dove, di fatto, è stato messo in sicurezza

Natante da diporto, battente bandiera francese e proveniente da Malta, finisce sugli scogli di Cala Spugne a Lampedusa. A mobilitarsi per evitare la distruzione dell'imbarcazione sono stati i pescatori e i vigili del fuoco del distaccamento isolano che sono riusciti a rimuovere il natante e a spostarlo fino al molo Madonnina.

Pare che il proprietario dell'imbarcazione, un francese, avesse fatto rifornimento di carburante a Lampedusa e si stesse spostando verso Malta. All'improvviso, si è registrato un guasto ai motori e l'unità da diporto è stata scaraventata sugli scogli. Nessuno delle tre persone a bordo s'è, per fortuna, fatto male. I pescatori di Lampedusa e i pompieri, senza non poche difficoltà, hanno agganciato il natante e sono riusciti a farlo trasferire fino al molo Madonnina dove, di fatto, è stato messo in sicurezza.