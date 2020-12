"Carretta del mare" rischia di affondare, pompieri provano a scongiurare danno ambientale

I vigili del fuoco del distaccamento terrestre di Lampedusa stanno cercando di scongiurare l'affondamento di una vecchia "carretta del mare": una di quelle utilizzate dai migranti per la traversata dal Nord Africa fino alla più grande isola delle Pelagie. I pompieri sono al lavoro, al molo commerciale, una squadra composta da 5 persone, con una autobotte pompa e un modulo per l'aspirazione. Sull'isola soffia un forte vento e il mare è agitato. Al lavoro - per evitare un danno all'ambiente - anche la Guardia di finanza.

