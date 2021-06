Barca carica di migranti si ribalta: 5 morti e 48 superstiti

Cinque subsahariani sono morti nel naufragio che c'è stato a circa 5 miglia di distanza da Lampedusa. L'imbarcazione sulla quale viaggiavano si sarebbe all'improvviso ribaltata e più migranti sono finiti in mare. In 48 sono stati ripescati vivi, mentre cinque hanno perso la vita. Sia i sopravvissuti che le salme sono già state portate a molo Favarolo dove stanno per sbarcare. Sul posto, c'è la polizia che cercherà adesso di ricostruire cosa sia accaduto.