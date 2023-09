Bar-panineria abusiva, il Comune ordina la cessazione dell'attività dopo l'ispezione del Nas

Bar-panineria senza servizio igienico tanto per gli utenti quanto per il personale dipendente e senza Scia per il commercio al dettaglio di alimenti e bevande. Ad accertarlo, nei giorni scorsi, sono stati i carabinieri del nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo che hanno effettuato una ispezione nei locali di contrada Guitgia. Il Comune di Lampedusa e Linosa, così per come richiesto dai militari che si occupano della tutela della salute, ha disposto la chiusura dell'attività svolta abusivamente.

"L'inottemperanza, oltre a costituire oggetto di comunicazione alla competente autorità giudiziaria per 'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità', qualora protratta oltre il terzo giorno da quello di decorrenza del provvedimento - hanno scritto dal Municipio - comporterà l'esecuzione d'ufficio del provvedimento di cessazione, con l'apposizione dei sigilli e occorrendo anche con l'impiego della forza pubblica". Il controllo dell'ottemperanza verrà fatto dalla polizia municipale.

"Il titolare del bar-panineria, nel giugno scorso, aveva inoltrato al Suap del Comunedi Lampedusa e Linosa una Scia per commercio a dettaglio di alimenti e bevande - hanno scritto i militari del Nas nella loro relazione - . Scia che è stata rigettata per improcedibilità a seguito di non conformità della documentazione presentata nel portale Suap". Secondo quanto emerso, "analoga domanda era stata presentata nel maggio del 2019 e nel giugno dello stesso anno l'evasione della pratica era stata subordinata alla presentazione di documentazione varia, che non essendo stata inviata al Suap ha determinato l'archiviazione della pratica".