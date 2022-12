Lampedusa, nasce bambina durante uno sbarco: la piccola e la mamma stanno bene

Una bambina è nata, durante le fasi di attracco della motovedetta Cp324, a lmolo Favarolo di Lampedusa. Non soltanto morte, dunque, ma anche una nuova vita. Ed è la seconda volta nel giro di un paio d'anni che sulla più grande delle isole Pelagie si torna a nascere. Neonato e mamma stanno bene.

La motovedetta della Guardia costiera ha soccorso una barca di ferro alla deriva, al largo di Lampedusa. Quarantatré le persone a bordo, fra cui 17 donne e 3 minori, scappati da Costa d'Avorio, Guinea, Mali e Burkina.

Durante le fasi di attracco dell'unità di soccorso a molo Favarolo, una delle donne incinte tratte in salvo ha dato alla luce la bambina Mamma e figlia, in via precauzionale, sono stati portati al Poliambulatorio per essere controllati, ma stanno bene.