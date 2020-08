Nave quarantena a Cala Pisana: si imbarcano 273 migranti, 60 i positivi al Coronavirus

Ore 15,50. La nave quarantena Azzurra, che al momento si trova a Trapani, in serata, alle 20 circa, partirà per Lampedusa dove giungerà nella mattinata di domani e dove dovrà caricare altri migranti ospiti dell'hotspot dell'isola. In questo modo, le presenze sulla struttura di prima accoglienza si alleggeriranno ulteriormente.

Ore 13, 58. Sono complessivamente 273 i migranti che verranno imbarcati sulla nave quarantena "Aurelia" che è attraccata a Cala Pisana. Di questi, 60 sono i positivi al Coronavirus e 213 invece i migranti negativi al tampone rino-faringeo. Nella struttura d'accoglienza di contrada Imbriacola, per intanto, resteranno poco più di 850 persone. L'hotspot verrà, di fatto, leggermente alleggerito, anche se le presenze resteranno sempre elevate visto che la struttura ha una capienza massima per 192.

Ore 12. La nave quarantena Aurelia ha attraccato al porto di Cala Pisana di Lampedusa e sta imbarcando i migranti ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola. Priorità d'imbarco viene data, in questo momento, agli extracomunitari risultati positivi al Coronavirus che erano tenuti, in isolamento e sotto stretta sorveglianza sanitaria, in un padiglione del centro di primissima accoglienza. Poi, a ruota, verranno imbarcati anche altri migranti.

La nave Aurelia era giunta, in rada di Lampedusa, lo scorso lunedì e lì era rimasta in attesa che calasse il vento e si potesse procedere all'attracco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Aggiornato alle ore 15,50)