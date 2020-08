L'Aurelia è riuscita ad attraccare: al via l'imbarco di 250 migranti ... fra loro anche i positivi al Covid

Ore 11.15. La nave-quarantena "Aurelia", dopo vari tentativi, è riuscita ad attraccare a Cala Pisana, a Lampedusa. E' iniziato l'imbarco dei 250 migranti ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola.

Ore 9,30. La nave-quarantena "Aurelia", noleggiata dal Governo per far effettuare la sorveglianza sanitaria a chi sbarca sulle coste italiane, non è riuscita ad attraccare. Ci ha tentato, pare anche più volte, ma per difficoltà di manovra, non è riuscita ad attraccare. Ed è il secondo giorno consecutivo che s'attende l'approdo della nave-quarantena per imbarcare - su disposizione del dipartimento delle Libertà civili e dell'immigrazione del ministero dell'Interno - 250 dei 1.200 migranti presenti all'hotspot e una quindicina di extracomunitari, sempre ospiti della struttura di prima accoglienza, che sono risultati essere positivi al Coronavirus.

Stanotte, intanto, non si sono registrati né sbarchi, né soccorsi di "carrette del mare". La nave di linea "Lampedusa" che - temporaneamente - prenderà il posto del "Sansovino" è partita stamattina da Porto Empedocle e giungerà sulla più grande delle isole Pelagie alle 17 circa. La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il dipartimento delle Libertà civili e l’Immigrazione del ministero, è al lavoro per trovare dei posti disponibili - nelle varie strutture dislocate sul territorio nazionale - e dunque pianificare nuovi trasferimenti che andranno, di fatto, ad alleggerire le presenze dei migranti sull'hotspot e sull'isola di Lampedusa.

(Aggiornato alle ore 11,30)