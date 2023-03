Poliambulatorio di Lampedusa: attivato il primo punto d'intervento pediatrico e arriva anche ginecologia

Detto, fatto. E anche in tempo record. Prenderanno il via domani pomeriggio, a partire dalle 16,30, le attività del nuovo punto di primo intervento (Ppi) pediatrico del Poliambulatorio di Lampedusa. Il servizio sarà attivo sette giorni su sette, 24 ore su 24, per l'assistenza ai bambini della fascia pediatrica da 0 a 14 anni e, se ancora assistiti dai pediatri di libera scelta, fino a 16 anni. Fornirà assistenza ambulatoriale gratuita e senza alcuna prescrizione per tutte le urgenze di "basso livello" (codici bianchi). Lavorerà a supporto del Pte (Punto territoriale di emergenza) per eventuali valutazioni cliniche e andrà a integrare gli altri servizi attivi h24 sull'isola: cardiologia, radiologia e (da lunedì prossimo) ginecologia.

Un servizio quello pediatrico, che così come era stato richiesto dal sindaco delle Pelagie Filippo Mannino, servirà sia per i piccoli isolani, ma anche per i tanti minorenni migranti che giungono sull'isola.

In questa prima fase le prestazioni verranno assicurate dei pediatri che, dopo il perfezionamento della convenzione fra l'Asp di Palermo e la scuola di specializzazione dell'università del capoluogo siciliano, saranno affiancati da uno specializzando in Pediatria.

"Quando ho visitato l'isola l'ultima volta - ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, - ho preso un impegno con gli isolani delle Pelagie e grazie, all'intenso lavoro dell'assessore regionale alla Salute Giovanni Volo e del commissario straordinario dell'Asp di Palermo Daniela Faraoni, siamo riusciti a mantenerlo in tempi brevissimi. L'attenzione del mio governo alla tutela del diritto alla salute dei cittadini sarà sempre massima".