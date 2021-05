Quando la zona gialla diventa un liberi tutti, assembramenti all'interno e all'esterno dei locali: multe a bar e ristorante

Quasi come se fosse zona bianca. Anzi, quasi come se il Coronavirus non esistesse. L'ingresso in zona gialla, per Lampedusa, s'è tradotto in una sorta di liberi tutti. E nei locali della via Roma, molti esercenti commerciali - titolari di bar e ristorante - hanno fatto un po' come gli pareva. Un comportamento - da irresponsabili, anche se Lampedusa le vaccinazioni anti-Covid sono ormai in dirittura d'arrivo - che non è passato inosservato ai carabinieri della stazione isolana.

I militari dell'Arma, coordinati dal luogotenente Giuseppe Frenna e dal capitano Marco La Rovere che comanda la compagnia di Agrigento, effettuando i controlli hanno appurato che all'interno di due bar e di un ristorante della centralissima via Roma c'erano assembramenti tanto all'interno quanto all'esterno. I titolari, di fatto, permettevano il consumo all'interno dei locali, il che si traduceva appunto in assembramenti. I titolari di due bar e di un ristorante sono stati, pertanto, sanzionati: 400 euro a testa.

Le verifiche, tanto sui locali del centro quanto su quelli delle varie Cale, naturalmente, proseguiranno anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni.