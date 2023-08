L'ambasciatore del Regno Unito visita l'hotspot e i luoghi dei naufragi di Lampedusa

L'ambasciatore del Regno Unito a Roma, Edward Llewellyn, ha visitato l'hotspot di Lampedusa, ha incontrato in Comune il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino ed ha fatto, dopo un sopralluogo a molo Favarolo, a bordo di una motovedetta, un sopralluogo negli ultimi luoghi di naufragio, ma anche ha anche voluto vedere la scogliera di Capo Ponente dove all'inizio di agosto oltre 30 migranti erano rimasti bloccati, per quasi due giorni, dopo che il loro barchino era finito contro gli scogli. Ad accogliere l'ambasciatore, e ad accompagnarlo nelle visite, il prefetto di Agrigento Filippo Romano e il questore Emanuele Ricifari.

"L'ambasciatore Llewellyn ha voluto visitare Lampedusa per avere una approfondita conoscenza di come l'Italia - ha spiegato il prefetto Romano - gestisce il fenomeno dell'immigrazione. La Gran Bretagna ha problemi analoghi, anche se più limitati: il numero di migranti che sbarca sulla Manica è di circa 17mila l'anno".

Dal sindaco di Lampedusa ha voluto raccontato come l'isola vive il fenomeno dell'immigrazione. "L'isola, per ovvie ragioni umanitarie, ha sempre mostrato smisurata accoglienza, ma vive anche disagi e disservizi che si ripercuotono su di noi, con danni all'immagine, costi da sostenere, navi in ritardo e danni per i pescatori" - ha spiegato Mannino all'ambasciatore - .