Aereo buca ruota in fase di atterraggio, intervengono i pompieri

Nessun pericolo, né rischi, per i passeggeri. I vigili del fuoco hanno trainato l'Atr72 fino all'hangar

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale per trainare l'Atr72, del volo Danish Palermo-Lampedusa, che in fase di atterraggio ha bucato la ruota posteriore sinistra. Nessun problema, né tantomeno rischi, per i passeggeri che erano a bordo dell'aereo, qualcuno dei quali ha sentito soltanto un inusuale rumore.

Dopo che sono stati fatti regolarmente sbarcare i passeggeri, i pompieri, nell'arco di pochi minuti, hanno trainato l'aereo nell'hangar dove è avvenuta la sostituzione della ruota bucata.

Il volo in questione è stato quello decollato da Palermo alle 11 e atterrato all'aeroporto di Lampedusa un'ora dopo.