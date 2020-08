Ritardo voli da e per Lampedusa: ItaliaRimborso assiste i passeggeri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

ItaliaRimborso ha appreso di due ritardi aerei della compagnia aerea Blue Panorama, entrambi di giovedì 13 agosto 2020, che hanno coinvolto l'aeroporto di Lampedusa, in partenza o in arrivo. Andando con ordine:

1) 5 ore e 55 minuti per il volo BV2588 partito dall'aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi ed atterrato a Lampedusa;

2) 6 ore e 32 minuti per il volo BV2683 partito da Lampedusa ed atterrato all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio il Caravaggio.

Per entrambi, in base ad una valutazione aziendale, si fa presente che appare possibile chiedere alla compagnia aerea la compensazione pecuniaria di 250 euro.

Per poterlo fare, ItaliaRimborso è disponibile a fornire assistenza al passeggero. Per contattare il reparto operativo è possibile compilare il form online che si trova in basso o a destra nell’homepage del sito www.italiarimborso.it. Le altre modalità di contatto:

Tel: +39 06 56548248

WhatsApp: 342 1031477

E-mail info@italiarimborso.it