"Tenta di baciare ragazzina undicenne e di palpeggiarla": indagato operaio

Un operaio di 57 anni di Lampedusa è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una bambina di 11 anni. L'uomo, secondo la denuncia dei genitori della ragazzina, avrebbe approfittato della circostanza di essere stato contattato dai genitori della piccola per provare ad abusare di lei.

L'episodio sarebbe avvenuto un anno fa. In particolare le avrebbe messo le mani addosso provando a palpeggiarla e baciarla. Il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, accogliendo la richiesta della procura, ha disposto l’incidente probatorio per sentire la presunta vittima - con l'assistenza di una psicologa infantile - e cristalizzare la sua testimonianza in vista di un eventuale processo. L'udienza è stata fissata per martedì prossimo.