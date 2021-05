Migranti, altri 88 lasciano l'hotspot e si imbarcano sulla Azzurra

Sono 88 i migranti arrivati a Lampedusa che sono stati imbarcati sulla nave quarantena Azzurra in rada davanti all'isola. All'hotspot di contrada Imbriacola restano, al momento, 192 persone, ma stasera altri 80, minori non accompagnati, lasceranno la struttura e verranno trasferiti sul traghetto di linea per Porto Empedocle che giungerà all'alba di domani.

I minori non accompagnati andranno in strutture dell'Agrigentino e di Siracusa. Fino ad ora, causa mare agitato, non si registrano nuovi sbarchi. L'ultimo, con 13 persone, era avvenuto nella tarda serata di ieri.