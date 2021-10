Altri due barchini soccorsi davanti a Lampedusa: 4 gli sbarchi con 102 tunisini

Ore 16,30. Altri due gruppi di tunisini sono arrivati a Lampedusa. Sulla prima carretta del mare intercettata viaggiavano in 38, tra cui 3 donne e 9 minori, di cui 7 non accompagnati. Sulla seconda c'erano invece 33 persone, tra cui due minori non accompagnati. Anche loro dopo i primi controlli sanitari sono stati condotti nell'hotspot.

Ore 9,40. Trentuno migranti sono sbarcati nella notte a Lampedusa. Il primo barchino con 16 persone a bordo, tra cui 2 donne, è stato intercettato dal pattugliatore della Guardia di finanza a circa 11 miglia dall'isola. Tutti sono stati trasbordati e l'imbarcazione lasciata alla deriva. Intorno alle 3.30, invece, sono approdati autonomamente 15 tunisini. I militari della locale tenenza delle Fiamme gialle li hanno bloccati al molo commerciale intorno alle 3.30. L'imbarcazione di circa 6 metri utilizzata per la traversata è stata sequestrata. Per entrambi i gruppi, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola.

(Aggiornato alle ore 17)