Ladri "visitano" la casa di un pensionato: rubati soldi, una pistola e 16 proiettili

In pieno giorno, approfittando della momentanea assenza del padrone di casa: un pensionato ottantenne, sono riusciti ad intrufolarsi in un’abitazione di cortile Portella delle Ginestre e hanno portato via 200 euro, una pistola automatica Beretta calibro 7,65, che è risultata essere legalmente detenuta dall’anziano, e 16 cartucce dello stesso calibro. Chi ha agito, verosimilmente, sapeva che in quell’abitazione vi fosse un’arma e munizioni, anche perché sapevano appunto dove mettere le mani: su un mobiletto che è stato forzato.

A fare la scoperta, recandosi alla tenenza dei carabinieri e denunciando quanto subito, è stato l’anziano favarese. I malviventi, a quanto pare, hanno agito fra le 7,30 e le 10,30, in pieno giorno dunque, dopo aver forzato la porta di ingresso della residenza. Sull’area dove sorge la casa di proprietà dell’anziano non sono risultati essere presenti impianti di videosorveglianza pubblici, né privati.

Un analogo furto – ma data la distanza fra Favara e Licata è difficile, anche se non impossibile, pensare ad una correlazione – era stato messo a segno a fine marzo nella residenza di un pensionato settantaseienne della città del Faro. In quel caso vennero portati via tutti i monili in oro che erano custoditi in camera da letto e due fucili da caccia, legalmente detenuti dall’anziano. Un colpo, in quel caso, avvenuto durante le ore notturne e di cui, al pari, si stanno occupando i militari dell’Arma, ma quelli della compagnia di Licata.

Dopo mesi e mesi di relativa calma apparente, furti in abitazione risultano essere messi a segno un po’ in ogni paese dell’Agrigentino. Ad essere portati via sono soldi e gioielli, ma talvolta – come nel caso di Favara e Licata – anche armi e munizioni.