Banda di ladri torna al supermercato e arraffa merce e gratta e vinci: è il secondo colpo in pochi giorni

Scassinato supermercato "Aurora" di via Campobello a Licata. Ed è il secondo colpo nell'arco di pochi giorni. Qualcuno - verosimilmemente una banda - senza essere visto, né tantomeno sentito è riuscito, dopo aver mandato in frantumi una finestra, ad intrufolarsi all'interno dell'attività commerciale ed ha arraffato merce e gratta e vinci.

I carabinieri della compagnia di Licata, acquisita quest'ennesima denuncia di furto a carico di ignoti, hanno avviato le indagini. Non ci sono certezze investigative, non ancora, ma non è escluso che la "mano" che abbia colpito sia sempre la medesima. Le telecamere poste all'esterno del supermercato potrebbero aver ripreso i ladri ed è su questo "dettaglio" che i militari dell'Arma stanno concentrando la propria attenzione. I filmati sono stati già acquisiti e, adesso, vengono passati in rassegna ed analizzati. Dai commercianti licatesi, intanto, e con voce unanime, vengono chiesti maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, soprattutto durante le ore notturne.