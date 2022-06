Ladri scatenati a San Leone: rubati uno scooter e un telefono cellulare

Non solo risse e disordini a San Leone. Ma anche fatti di microcriminalità spicciola. Al viale Delle Dune, nelle vicinanze dei locali della movida, è stato rubato uno scooter, Piaggio Liberty, di una quindicenne. L’adolescente era andata, assieme a degli amici, nei vari chioschi del viale Delle Dune e aveva appunto lasciato parcheggiato il suo ciclomotore. Al momento di riprenderlo, erano le 2,30 circa, del mezzo non c’era più nessuna traccia. Inutile ogni tentativo di ricerca lungo le aree di parcheggio. A presentarsi all’ufficio Denunce della Questura – si trova alla caserma “Anghelone” di via Crispi – è stato il padre della ragazzina. L’agrigentino ha, naturalmente, raccontato della scomparsa del mezzo ed ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. Ma non è stato il solo caso nelle ultime ore. Lungo viale Dei Giardini, sempre nel rione balneare di Agrigento, una quarantaquattrenne ha subito il furto del suo telefono cellulare: un Iphone d’ultima generazione. La donna teneva in borsetta il telefonino e, al momento di riprenderlo, non lo ha più trovato. Temendo uno smarrimento ha subito fatto chiamare il suo numero telefonico da alcuni amici. Per due volte il telefonino ha suonato. Poi è risultato essere spento. Anche l’agrigentina quarantaquattrenne ha formalizzato una denuncia di furto, a carico di ignoti, ai poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Per entrambi gli episodi, gli agenti hanno già avviato le indagini. Appare scontato – anche se non vi sono conferme istituzionali al riguardo – che sia stata verificata l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza tanto al viale Dei Giardini quanto al viale Delle Dune.