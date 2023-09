Ladri scatenati in città: furti in case di professionisti anche in pieno centro

Sei furti in abitazione in una sola giornata. Criminali scatenati ad Agrigento dove oltre ai colpi in via Pancamo, a Fontanelle, sono state razziate anche altre tre residenze in via Dante, viale Della Vittoria e via Giovanni XXIII.

Ad essere "visitate" sono state le case di professionisti da dove sono stati portati via soldi, oro e diversi oggetti di valore. Ad indagare su tutti i colpi sono i carabinieri.

Non filtrano indiscrezioni in merito, ma non vi sarebbero dubbi sul fatto che a colpire sia stata sempre la stessa mano. Quella di due delinquenti che hanno agito alla luce del giorno e in luoghi centrali o comunque densamente abitanti e frequentati. Il modus operandi sembrerebbe essere stato sempre lo stesso: i malviventi sono riusciti, con chiavi particolari, ad aprire anche porte blindate o cassaforte e, in maniera fulminea, a portare via tutto quello che di prezioso c'era.

Dell'attività investigativa, senza lasciare trapelare nessuna indiscrezione, si stanno occupando i carabinieri che non è escluso possano già aver acquisiti filmati dei sistemi di videosorveglianza.